Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Du Lịch Ấn Tượng Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 16, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội nhé, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ (thu - chi, tạm ứng, công nợ…).

Quản lý và theo dõi thu chi, đảm bảo số liệu khớp với thực tế.

Theo dõi đối chiếu công nợ hàng tháng với khách hàng. Lên kế hoạch thu hồi công nợ

Theo dõi định mức tiêu hao xăng/dầu theo xe.

Theo dõi hạch toán doanh thu-chi phí tour.

Hỗ trợ báo cáo quản trị định kỳ.

Hỗ trợ kiểm tra, lưu trữ chứng từ, hợp đồng, hồ sơ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và Microsoft Office (Excel, Word…).

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Có kỹ năng phân tích số liệu và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Ấn Tượng Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Quyền lợi được hưởng:

Có cơ hội được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Hưởng tháng lương thứ 13 theo quy định Công ty

Thu nhập cạnh tranh tuỳ theo khả năng và doanh thu

Cơ hội được học tập trong và ngoài nước Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Các chế độ theo quy định của Luật Lao Động và của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Ấn Tượng Á Châu

