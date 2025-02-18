Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH VUVUECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

• Nhập dữ liệu thu - chi các tài khoản ngân hàng lên phần mềm kế toán, kiểm tra công nợ hoàn ứng với nhân viên và nhà cung cấp.

• Tiếp nhận các chứng từ thanh toán sau khi đã được phê duyệt để chuyển khoản thanh toán

• Tiếp nhận thông tin từ bộ phận sale check tiền khách hàng thanh toán, cập nhật dữ liệu lên các phần mềm bán hàng của Công ty.

• Tiếp nhận và kiểm tra các đối soát của các hãng vận chuyển, cập nhật dữ liệu tiền COD lên các phần mềm bán hàng của Công ty.

• Thực hiện kiểm tra và xử lý các chi phí hàng hoàn về, chi phí thuê ngoài vận chuyển hàng bán

• Lập báo cáo tiền trong tài khoản hàng ngày, cuối tháng hoặc bất kỳ khi cấp trên yêu cầu

• Thực hiện điều phối đơn hàng theo yêu cầu.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán

• Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, chấp nhận sinh viên mới ra trường. Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

• Có khả năng sử dụng thành thạo một trong các phần mềm kế toán phổ biến.

• Nắm chắc chế độ, thể lệ và các nghiệp vụ tài chính kế toán trong doanh nghiệp.

• Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá; làm việc khoa học, chính xác.

Tại Công ty TNHH VUVUECOM Thì Được Hưởng Những Gì

• Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ngày

• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;

• Cơ hội thăng tiến không hạn chế;

• Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

• Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch, team building....

• Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN ...

• Có cơ hội được tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, mở rộng kiến thức, kỹ năng trong mảng Thương mại về thời trang

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VUVUECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.