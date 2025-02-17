Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
- Hà Nội: Số 7 ngõ 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lập các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu của ban lãnh đạo
Theo dõi công nợ các chi nhánh, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của công ty
Tính lương, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến BHXH cho nhân sự
Thiết lập, thực hiện, giám sát quy trình thu- chi, chứng từ- tiền mặt- chuyển khoản
Ghi chép, thu thập, tổng hợp, lưu trữ và xử lý các hóa đơn, chứng từ, dữ liệu kế toán đúng quy định và phối hợp với các đơn vị kiểm toán khi cần
Kiểm soát việc sử dụng ngân sách và tài sản của đơn vị, từ đó đưa ra các kế hoạch về ngân sách và tài chính đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho đơn vị
Thống kê, phân tích, xử lý số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Qua đó, cung cấp thông tin, đưa ra quan điểm, ý kiến tư vấn về định hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lai
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán tổng hợp.
Sử dụng máy tính thành thạo (phần mềm Excel, phần mềm kế toán Misa, Amis)
Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán ở các Công ty, đặc biệt là ở các Trung tâm về giáo dục.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc trong thời gian 1-2 tháng, được hưởng 85% lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.
Chế độ miễn, giảm học phí cho con em
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
