Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 ngõ 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Theo dõi công nợ các chi nhánh, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của công ty

Tính lương, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến BHXH cho nhân sự

Thiết lập, thực hiện, giám sát quy trình thu- chi, chứng từ- tiền mặt- chuyển khoản

Ghi chép, thu thập, tổng hợp, lưu trữ và xử lý các hóa đơn, chứng từ, dữ liệu kế toán đúng quy định và phối hợp với các đơn vị kiểm toán khi cần

Kiểm soát việc sử dụng ngân sách và tài sản của đơn vị, từ đó đưa ra các kế hoạch về ngân sách và tài chính đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho đơn vị

Thống kê, phân tích, xử lý số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Qua đó, cung cấp thông tin, đưa ra quan điểm, ý kiến tư vấn về định hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lai

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng; hoặc các ngành kinh tế.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán tổng hợp.

Sử dụng máy tính thành thạo (phần mềm Excel, phần mềm kế toán Misa, Amis)

Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán ở các Công ty, đặc biệt là ở các Trung tâm về giáo dục.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 8 - 12tr

Thử việc trong thời gian 1-2 tháng, được hưởng 85% lương

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

Chế độ miễn, giảm học phí cho con em

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH

