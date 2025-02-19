Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Đại Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Đại Dương
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: V5B04 The Terra An Hưng, KĐT An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
-Cập nhật phiếu xuất - nhập kho hàng ngày vào phần mềm quản lý, để tránh tình trạng chậm trễ và thiếu sót.
-Quản lý công nợ nhà cung cấp, khách hàng
-Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nữ, tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan kế toán, kiểm toán, tài chính
-Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm cho vị trí kế toán nội bộ
-Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong ngành suất ăn công nghiệp
-Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán
-Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Đại Dương Thì Được Hưởng Những Gì
– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện ;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Đại Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
