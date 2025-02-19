Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Đại Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V5B04 The Terra An Hưng, KĐT An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

-Cập nhật phiếu xuất - nhập kho hàng ngày vào phần mềm quản lý, để tránh tình trạng chậm trễ và thiếu sót.

-Quản lý công nợ nhà cung cấp, khách hàng

-Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nữ, tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan kế toán, kiểm toán, tài chính

-Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm cho vị trí kế toán nội bộ

-Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong ngành suất ăn công nghiệp

-

-Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán

-Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Đại Dương Thì Được Hưởng Những Gì

– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện ;

– Được đào tạo liên tục và phát triển nghề nghiệp;

– Lương: thỏa thuận;

– Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty;

– Các chế độ khác: đồng phục, BH XH-YT, chế độ khác;

– Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Đại Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin