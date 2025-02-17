Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 46 Bích Câu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Nhóm công việc 1: Tổng hợp

Kiểm soát và phân loại các chi phí phát sinh vào khoản mục, tài khoản phù hợp

Kiểm soát đề nghị thanh toán hàng ngày từ các bộ phận gửi đến

Phân bổ, kết chuyển các bút toán tổng hợp vào cuối tháng

Theo dõi, khống chế chi phí phát sinh theo ngân sách, dự toán

Thống kê, giải trình các số liệu kế toán khi được yêu cầu

Sắp xếp, lưu trữ sổ sách kế toán khoa học, dễ tìm, dễ tra soát

Nhóm công việc 2: Thuế

Nhập, kiểm tra, rà soát hóa đơn đầu vào, chi phí vào dữ liệu thuế

Lập các tờ khai và báo cáo thuế, nộp thuế đúng theo quy định của Nhà nước

Làm việc, trả lời công văn thuế, chuẩn bị hồ sơ sổ sách khi có quyết định thanh kiểm tra thuế

Thường xuyên cập nhật Thông tư, quy định về thuế để áp dụng đúng

Hỗ trợ Kế toán trưởng các vấn đề khác về kế toán, tài chính

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn:

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm, ưu tiên đã làm trong công ty lĩnh vực dịch vụ

Kỹ năng:

Kỹ năng làm chi tiết tốt

Tư duy số liệu tốt

Giao tiếp linh hoạt, trình bày vấn đề dễ hiểu

Thành thạo tin học văn phòng (Exel, drive, google sheet,...), phần mềm kế toán (Misa, Fast,..)

Tính cách:

Thái độ luôn nghiêm túc và tập trung trong công việc nhằm tối ưu công việc và hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12-14tr

Lương hiệu quả 2-3tr/tháng (trả theo quý hoặc 6 tháng)

Phụ cấp, các quyền lợi khác

Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội phát triển cùng công ty kèm nhiều đãi ngộ.

Đóng BHXH đầy đủ, hỗ trợ tiền ăn trưa và các khoản phụ cấp khác.

Du lich cùng công ty 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin