Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 46 Bích Câu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Nhóm công việc 1: Tổng hợp
Kiểm soát và phân loại các chi phí phát sinh vào khoản mục, tài khoản phù hợp
Kiểm soát đề nghị thanh toán hàng ngày từ các bộ phận gửi đến
Phân bổ, kết chuyển các bút toán tổng hợp vào cuối tháng
Theo dõi, khống chế chi phí phát sinh theo ngân sách, dự toán
Thống kê, giải trình các số liệu kế toán khi được yêu cầu
Sắp xếp, lưu trữ sổ sách kế toán khoa học, dễ tìm, dễ tra soát
Nhóm công việc 2: Thuế
Nhập, kiểm tra, rà soát hóa đơn đầu vào, chi phí vào dữ liệu thuế
Lập các tờ khai và báo cáo thuế, nộp thuế đúng theo quy định của Nhà nước
Làm việc, trả lời công văn thuế, chuẩn bị hồ sơ sổ sách khi có quyết định thanh kiểm tra thuế
Thường xuyên cập nhật Thông tư, quy định về thuế để áp dụng đúng
Hỗ trợ Kế toán trưởng các vấn đề khác về kế toán, tài chính

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn:
Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm, ưu tiên đã làm trong công ty lĩnh vực dịch vụ
Kỹ năng:
Kỹ năng làm chi tiết tốt
Tư duy số liệu tốt
Giao tiếp linh hoạt, trình bày vấn đề dễ hiểu
Thành thạo tin học văn phòng (Exel, drive, google sheet,...), phần mềm kế toán (Misa, Fast,..)
Tính cách:
Thái độ luôn nghiêm túc và tập trung trong công việc nhằm tối ưu công việc và hiệu quả.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12-14tr
Lương hiệu quả 2-3tr/tháng (trả theo quý hoặc 6 tháng)
Phụ cấp, các quyền lợi khác
Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội phát triển cùng công ty kèm nhiều đãi ngộ.
Đóng BHXH đầy đủ, hỗ trợ tiền ăn trưa và các khoản phụ cấp khác.
Du lich cùng công ty 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

