Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 152 Thụy Khuê

- Tây Hồ

- Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ hạch toán bộ chứng từ thu chi tiền, hóa đơn đầu ra, đầu vào trên phần mềm kế toán;
Hỗ trợ học việc xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng, hạch toán doanh thu và giá vốn tương ứng với các hóa đơn đã xuất ra;
Theo dõi và hạch toán kho hàng hóa của mỗi dự án, phòng ban
Hỗ trợ học việc lập tờ khai thuế, báo cáo thuế, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính hàng tháng của công ty
Công việc khác

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm thứ 3 trở lên các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh,... thuộc các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại học Ngoại Thương, Tài chính Kế toán, ....
Ham học hỏi, nghiêm túc, trung thực, có trách nhiệm cao với công việc
Nhanh nhẹn, giao tiếp hòa nhã, tinh thần xây dựng cao, phối hợp tốt

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn học việc để kiểm tra chứng từ, tương tác nội bộ thực hiện công việc
Được tham gia vào khâu kiểm tra tính hợp lệ của các bộ thanh toán tạm ứng, phòng ban, nhà cung cấp theo quy định của công ty và pháp luật kế toán
Được hưởng phụ cấp thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 152 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

