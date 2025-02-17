Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 152 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ hạch toán bộ chứng từ thu chi tiền, hóa đơn đầu ra, đầu vào trên phần mềm kế toán;

Hỗ trợ học việc xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng, hạch toán doanh thu và giá vốn tương ứng với các hóa đơn đã xuất ra;

Theo dõi và hạch toán kho hàng hóa của mỗi dự án, phòng ban

Hỗ trợ học việc lập tờ khai thuế, báo cáo thuế, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính hàng tháng của công ty

Công việc khác

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm thứ 3 trở lên các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh,... thuộc các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại học Ngoại Thương, Tài chính Kế toán, ....

Ham học hỏi, nghiêm túc, trung thực, có trách nhiệm cao với công việc

Nhanh nhẹn, giao tiếp hòa nhã, tinh thần xây dựng cao, phối hợp tốt

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn học việc để kiểm tra chứng từ, tương tác nội bộ thực hiện công việc

Được tham gia vào khâu kiểm tra tính hợp lệ của các bộ thanh toán tạm ứng, phòng ban, nhà cung cấp theo quy định của công ty và pháp luật kế toán

Được hưởng phụ cấp thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

