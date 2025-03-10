Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HPP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 102 Trường Chinh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Nhập kho, bán hàng và theo dõi số liệu thực tế trên phần mềm kế toán;

- Theo dõi và đối chiếu tồn kho hàng hóa;

- Xuất hóa đơn VAT, đối chiếu công nợ.

- Tính lương, chế độ BHXH cho CNV;

- Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán;

- Báo cáo nội bộ hàng tháng;

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Kế toán/Tài chính,

Thành thạo phần mềm kế toán, Excel (làm việc nhanh như “quái vật” Excel luôn!).

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HPP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn, thưởng theo hiệu quả công việc.

Bảo hiểm đầy đủ, môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và học hỏi không ngừng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HPP

