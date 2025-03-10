Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HPP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HPP
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 102 Trường Chinh,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Nhập kho, bán hàng và theo dõi số liệu thực tế trên phần mềm kế toán;
- Theo dõi và đối chiếu tồn kho hàng hóa;
- Xuất hóa đơn VAT, đối chiếu công nợ.
- Tính lương, chế độ BHXH cho CNV;
- Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán;
- Báo cáo nội bộ hàng tháng;
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Kế toán/Tài chính,
Thành thạo phần mềm kế toán, Excel (làm việc nhanh như “quái vật” Excel luôn!).
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc.
Thành thạo phần mềm kế toán, Excel (làm việc nhanh như “quái vật” Excel luôn!).
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HPP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hấp dẫn, thưởng theo hiệu quả công việc.
Bảo hiểm đầy đủ, môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và học hỏi không ngừng.
Bảo hiểm đầy đủ, môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và học hỏi không ngừng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HPP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI