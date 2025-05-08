Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam
- Hà Nội: 16/71 Linh Lang, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Lập và kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của các chứng từ kế toán nội bộ làm hồ sơ trình thanh toán.
Xuất hóa đơn GTGT
Lập, kiểm tra các hợp đồng mua vào, bán ra…
Hoàn thiện hồ sơ công tác kế toán thuế( có người hướng dẫn)
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, theo dõi bảng chấm công, bảng lương, đóng BHXH.
Tổng hợp hóa đơn chứng từ hàng quý gửi kế toán thuế
Sắp xếp, lưu trữ, phân loại chứng từ nội bộ một cách khoa học
Lập các báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu
Liên hệ làm việc với các bên địa điểm, các hạng mục hậu cần cho sự kiện
Hỗ trợ in ấn khi ra sự kiện
Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Có 01 năm kinh nghiệm làm công việc kế toán nội bộ
Trung thực, Nhanh nhẹn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc
Sử dụng thành thạo word, exel
Tại Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ - tết – Lương tháng 13
Thưởng dự án tuỳ thuộc vào năng lực.
Chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động,
Chính sách nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ phép hàng tháng.
Du lịch hàng năm cùng công ty.
Làm việc tại công ty về lĩnh vực Event
Lương và cơ hội thăng tiến: Hàng năm công ty xem xét và điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
