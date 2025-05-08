Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16/71 Linh Lang, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lập và kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của các chứng từ kế toán nội bộ làm hồ sơ trình thanh toán.

Xuất hóa đơn GTGT

Lập, kiểm tra các hợp đồng mua vào, bán ra…

Hoàn thiện hồ sơ công tác kế toán thuế( có người hướng dẫn)

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, theo dõi bảng chấm công, bảng lương, đóng BHXH.

Tổng hợp hóa đơn chứng từ hàng quý gửi kế toán thuế

Sắp xếp, lưu trữ, phân loại chứng từ nội bộ một cách khoa học

Lập các báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu

Liên hệ làm việc với các bên địa điểm, các hạng mục hậu cần cho sự kiện

Hỗ trợ in ấn khi ra sự kiện

Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng của các trường CĐ, ĐH

Kinh nghiệm: Có 01 năm kinh nghiệm làm công việc kế toán nội bộ

Trung thực, Nhanh nhẹn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

Sử dụng thành thạo word, exel

Tại Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực từ 9 - 12 triệu/ tháng

Thưởng lễ - tết – Lương tháng 13

Thưởng dự án tuỳ thuộc vào năng lực.

Chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động,

Chính sách nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ phép hàng tháng.

Du lịch hàng năm cùng công ty.

Làm việc tại công ty về lĩnh vực Event

Lương và cơ hội thăng tiến: Hàng năm công ty xem xét và điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam

