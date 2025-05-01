Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 17 Triệu

Mức lương 11 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Senco Building S5 - 17 Làng Nghề, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Hạch toán phiếu nhập kho, xuất kho vào phần mềm misa

Hạch toán phiếu nhập kho, xuất kho vào phần mềm misa

Theo dõi, hạch toán doanh thu – chi phí của các shop bán hàng theo ngày lên misa

Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa

Quản lý số liệu bán hàng, kho( giữa Sapo và phần mềm kế toán )

Kiểm kê kho theo định kỳ

Theo dõi, đối chiếu, thúc đẩy thu hồi công nợ của khách hàng

Theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp

Tính giá thành sản phẩm

Kiểm tra, lưu trữ hợp đồng : kiểm tra nội dung, các điều khoản liên quan tới điều khoản thanh toán, giao hàng

Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu của quản lý

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán.

Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí kế toán nội bộ

Ưu tiên: ứng viên có kinh nghiệm làm về ngành sách và sàn TMĐT

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán misa, phần mềm chuyên dụng, tin học Văn phòng.

Trung thực, cẩn thận, ham học hỏi, chủ động cập nhật các kiến thức về công nghệ, kỹ thuật.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 11 – 17 triệu, đánh giá tùy theo năng lực.

Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).

Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo và 3 trao (cơ hội, quyền và ngân sách).

Thu nhập cạnh tranh trên thị trường, theo năng lực và hiệu quả.

Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển cá nhân (IDP) của Công ty.

Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.