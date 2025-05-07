Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN 4K làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và quản lý các khoản công nợ phải thu, phải trả của công ty

Lập và gửi các báo cáo công nợ định kỳ cho khách hàng và nhà cung cấp

Đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp

Phối hợp với bộ phận kinh doanh để đôn đốc thu hồi công nợ

Lập các chứng từ liên quan đến thanh toán công nợ

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị liên quan đến công nợ

Tham gia vào quá trình kiểm kê, đối chiếu số liệu cuối kỳ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo bài bản

Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm kế toán cơ bản

Có kiến thức cơ bản về kế toán công nợ và các quy định kế toán hiện hành

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN 4K Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn về kế toán

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: thưởng lễ, Tết, sinh nhật, du lịch hàng năm

Tham gia các hoạt động đào tạo, team building của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN 4K

