Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN 4K làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN 4K
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN 4K

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN 4K

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và quản lý các khoản công nợ phải thu, phải trả của công ty
Lập và gửi các báo cáo công nợ định kỳ cho khách hàng và nhà cung cấp
Đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để đôn đốc thu hồi công nợ
Lập các chứng từ liên quan đến thanh toán công nợ
Hỗ trợ lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị liên quan đến công nợ
Tham gia vào quá trình kiểm kê, đối chiếu số liệu cuối kỳ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo bài bản
Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm kế toán cơ bản
Có kiến thức cơ bản về kế toán công nợ và các quy định kế toán hiện hành
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN 4K Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn về kế toán
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: thưởng lễ, Tết, sinh nhật, du lịch hàng năm
Tham gia các hoạt động đào tạo, team building của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN 4K

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN 4K

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN 4K

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, Ngách 8, Ngõ 20, Phố Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-noi-bo-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job355352
