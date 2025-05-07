Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương mại và tin học Tú Nguyệt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 172, phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thực hiện công việc thu chi, lập báo cáo doanh thu, theo dõi COD hằng ngày, bàn giao tiền mặt cho thủ quỹ cuối ngày.

Quản lý và theo dõi các khoản công nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp; Thực hiện thanh toán công nợ hằng tuần.

Theo dõi quỹ chiết khấu; Theo dõi cost sản phẩm.

Kiểm tra và quản lý giấy tờ, biên bản gửi đến và đi.

Nhập hóa đơn đầu vào lên phần mềm Misa; Xuất hóa đơn VAT; Xử lý hóa đơn VAT khi có phát sinh.

Lên đơn hàng, xử lý đơn hàng, làm hợp đồng,... khi có phát sinh.

Tổng hợp và lập báo cáo doanh thu, chi phí, công nợ, chiết khấu hằng tuần/tháng/năm.

Hỗ trợ công việc nhập kho và quản lý kho hàng ngay tại showroom.

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ,độ tuổi 26-32, trung thực, cẩn thận, hoạt bát.

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kinh tế (Trung Cấp trở lên ).

Tối thiểu 1-2 năm ở vị trí liên quan.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ linh kiện điện tử, máy tính...

Ưu tiên những bạn có tố chất lãnh đạo, khả năng sắp xếp công việc, cân nhắc lên trưởng nhóm nếu có đủ năng lực.

Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng (Excel, Word), phần mềm kế toán MISA, phần mềm bán hàng KIOTVIET.

Khả năng làm việc nhóm, kết hợp với các bộ phận khác trong công ty để hoàn thành công việc.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng xử lý tình huống tốt, độ ứng biến cao.

Có trách nhiệm cao, tinh thần cầu thị, nhiệt tình trong công việc, chịu được áp lực, timeline…

Tại Công ty TNHH Thương mại và tin học Tú Nguyệt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ + [thưởng vượt chỉ tiêu doanh số (nếu có)]

9.000.000 - 12.000.000 VNĐ

Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần (26 công/tháng)

Lương tháng 13 theo Kết quả kinh doanh năm.

Xét tăng lương hằng năm.

Liên hoan, du lịch công ty hằng quý/ năm.

Được bảo đảm các quyền lợi của người lao động theo Luật Lao động của Nhà nước.

Hưởng chế độ lương/thưởng, chế độ phúc lợi theo thoả thuận/hợp đồng lao động rõ ràng, minh bạch.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, có tính xây dựng và phát triển cao, không gò bó.

Có cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và tin học Tú Nguyệt

