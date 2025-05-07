Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH UPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 525 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Chốt tiền

Chấm công

Kế toán nội bộ

Thực hiện các công việc với ngân hàng, nhà nước, giấy tờ liên quan

Biết sử dụng misa Kiểm tra giám sát việc vào đơn hàng của các cửa hàng

Kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện nội quy của công ty

Kiểm hàng

Xử lý vi phạm khi có phát sinh

Thực hiện các công việc khác được giao

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - Nữ Tuổi: 23 - 35 tuổi

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, là kế toán hoặc các ngành nghề liên quan khác

Biết dùng tốt các phần mềm thiết kế như: ex, word, …

Cẩn Thận, Chủ Động, Có Tinh Thần Học Hỏi, Cầu Tiến, Có năng lực Giám Sát, Quản Lý, Giao tiếp

Tại HỘ KINH DOANH UPET Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty là một tập thể vui vẻ và trẻ trung

Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định

Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần

Được thưởng tháng lương thứ 13,14 theo hiệu quả công việc đạt được

Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH UPET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.