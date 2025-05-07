Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH UPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại HỘ KINH DOANH UPET
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 525 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Chốt tiền
Chấm công
Kế toán nội bộ
Thực hiện các công việc với ngân hàng, nhà nước, giấy tờ liên quan
Biết sử dụng misa Kiểm tra giám sát việc vào đơn hàng của các cửa hàng
Kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện nội quy của công ty
Kiểm hàng
Xử lý vi phạm khi có phát sinh
Thực hiện các công việc khác được giao
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam - Nữ Tuổi: 23 - 35 tuổi
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, là kế toán hoặc các ngành nghề liên quan khác
Biết dùng tốt các phần mềm thiết kế như: ex, word, …
Cẩn Thận, Chủ Động, Có Tinh Thần Học Hỏi, Cầu Tiến, Có năng lực Giám Sát, Quản Lý, Giao tiếp
Tại HỘ KINH DOANH UPET Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty là một tập thể vui vẻ và trẻ trung
Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định
Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần
Được thưởng tháng lương thứ 13,14 theo hiệu quả công việc đạt được
Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH UPET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
