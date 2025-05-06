Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 93 Phố Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán liên quan đến mua bán, thu chi, công nợ, tài sản cố định, chi phí, lương và các khoản phải trả.

Kiểm tra, đối chiếu và nhập liệu chứng từ vào phần mềm kế toán và bán hàng Nhanh.vn.

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Phối hợp cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán, thanh tra, quyết toán thuế.

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 đến 35.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.

Có từ 1 đến 2.5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Nắm vững các quy định pháp luật về kế toán.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, kỹ năng làm việc nhóm tốt và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HDA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 10 – 14 triệu/tháng.

Hưởng chiết khấu lên đến 60% khi mua sản phẩm thời trang tiêu dùng của công ty.

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thử việc 1 tháng, hưởng 85% lương chính thức.

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước và chính sách công ty.

Được trang bị máy tính và thiết bị phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HDA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin