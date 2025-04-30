Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VOV Mễ Trì - Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Quản lý, theo dõi và kiểm tra các hóa đơn, chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật;

Theo dõi, quản lý dòng tiền (quản lý tiền mặt, kiểm soát các giao dịch ngân hàng, lập báo cáo tiền mặt và ngân hàng);

Theo dõi các khoản phải thu, phải trả (quản lý chính xác, hạn chế rủi ro nợ xấu)

Đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp

Thực hiện tính lương và quản lý các hồ sơ lương đi kèm

Lập các báo cáo thuế theo quý;

Thực hiện các công việc mà cấp trên giao.

Thời gian làm việc: 8h00-17h30 (nghỉ trưa 1h30’), thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Tài chính kế toán, Kiểm toán Có từ 6 tháng kinh nghiệm làm việc

Hiểu rõ về các quy định, luật thuế và quy trình kế toán

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán misa và phần mềm văn phòng

Có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt, chịu được áp lực công việc

Chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận và chủ động trong công việc được cấp trên giao

Tại Công ty TNHH Horus Productions Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7 - 12 triệu/tháng (Offer theo năng lực)

Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc, ngày lễ tết, tháng lương thứ 13,...

Review năng lực định kỳ 1 năm/ lần

Không tuyển nhân viên Part time hoặc không làm đủ tuần.

Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo, năng động

Du lịch, nghỉ mát, team building,...hằng năm

Được cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại. Case xịn + 2 màn hình, server và các tài nguyên liên quan phục vụ công việc.

Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm.

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Horus Productions

