Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Hạch toán chứng từ thu chi, nhập xuất hàng ngày
Theo dõi các khoản tạm ứng, đôn đốc và nhắc nhở việc thanh toán tạm ứng.
Báo cáo số liệu kho, quỹ theo tuần, tháng
Theo dõi công nợ phải trả, đối chiếu số liệu với NCC
Và 1 số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tính lương cho 1 bộ phận phụ trách.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi : 23 – 35
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán – tài chính - kiểm toán...
Giao tiếp tốt, nhạy bén trong công việc.
Không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực.
Kỹ năng vi tính văn phòng tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và liên kết nhóm.
Tỉ mỉ - chăm chỉ trong công việc chuyên môn và sằn lòng trong các hoạt động ngoại khóa.
Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng : 8 – 9 triệu đồng/1 tháng
Thưởng : Theo quy định công ty
Thời gian làm việc : ngày 8 tiếng từ 8h -17h30, nghỉ trưa từ 12h– 13h30, làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần.
Chế độ ngày nghỉ và các quyền lợi như BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động hoặc quy định của công ty.
Nghỉ mát hàng năm : từ 1-2 lần
Phúc lợi khác: Theo nội quy Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công
