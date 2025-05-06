Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Hạch toán chứng từ thu chi, nhập xuất hàng ngày

Theo dõi các khoản tạm ứng, đôn đốc và nhắc nhở việc thanh toán tạm ứng.

Báo cáo số liệu kho, quỹ theo tuần, tháng

Theo dõi công nợ phải trả, đối chiếu số liệu với NCC

Và 1 số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tính lương cho 1 bộ phận phụ trách.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 23 – 35

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán – tài chính - kiểm toán...

Giao tiếp tốt, nhạy bén trong công việc.

Không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực.

Kỹ năng vi tính văn phòng tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và liên kết nhóm.

Tỉ mỉ - chăm chỉ trong công việc chuyên môn và sằn lòng trong các hoạt động ngoại khóa.

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 8 – 9 triệu đồng/1 tháng

Thưởng : Theo quy định công ty

Thời gian làm việc : ngày 8 tiếng từ 8h -17h30, nghỉ trưa từ 12h– 13h30, làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần.

Chế độ ngày nghỉ và các quyền lợi như BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động hoặc quy định của công ty.

Nghỉ mát hàng năm : từ 1-2 lần

Phúc lợi khác: Theo nội quy Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công

