Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán như: ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.
Xuất hóa đơn bán hàng, kiểm soát hóa đơn mua hàng
Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ kế toán.
Kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán giữa các bộ phận.
Tham gia vào công tác kiểm kê, kiểm toán nội bộ.
Lập báo cáo tài chính nội bộ định kỳ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, xử lý thông tin chính xác và nhanh chóng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).
Khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 12tr - 15tr, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

