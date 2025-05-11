Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán như: ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.

Xuất hóa đơn bán hàng, kiểm soát hóa đơn mua hàng

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ kế toán.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán giữa các bộ phận.

Tham gia vào công tác kiểm kê, kiểm toán nội bộ.

Lập báo cáo tài chính nội bộ định kỳ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, xử lý thông tin chính xác và nhanh chóng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 12tr - 15tr, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

