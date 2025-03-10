Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TNT METAGARMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

• Quản lý thu – chi, công nợ, lương thưởng và các khoản thanh toán nội bộ.

• Kiểm soát và đối soát doanh thu, chi phí hàng tháng.

• Hỗ trợ lập báo cáo tài chính nội bộ, theo dõi dòng tiền.

• Kiểm tra, lưu trữ chứng từ kế toán, hợp đồng, hóa đơn.

• Hỗ trợ các công việc liên quan đến kế toán – tài chính theo yêu cầu của quản lý.