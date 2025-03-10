Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TNT METAGARMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TNT METAGARMENT
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Đường 18M, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
• Quản lý thu – chi, công nợ, lương thưởng và các khoản thanh toán nội bộ.
• Kiểm soát và đối soát doanh thu, chi phí hàng tháng.
• Hỗ trợ lập báo cáo tài chính nội bộ, theo dõi dòng tiền.
• Kiểm tra, lưu trữ chứng từ kế toán, hợp đồng, hóa đơn.
• Hỗ trợ các công việc liên quan đến kế toán – tài chính theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TNT METAGARMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TNT METAGARMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
