Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô số 8, Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi công nợ và đối chiếu các khoản công nợ với KH trên phần mềm. Lập phiếu thu, chi và kiểm tra đối chiếu các chứng từ ngân hàng. Theo dõi phiếu thu, phiếu chi, lập sổ sách chứng từ cẩn thận, rõ ràng. Theo dõi công nợ nhà cung cấp vé máy bay và khách hàng. Tiếp nhận, kiểm tra hóa đơn đầu vào và các hợp đồng kinh tế liên quan. Các công việc khác theo sự phân công, sắp xếp của Trưởng bộ phận.
Theo dõi công nợ và đối chiếu các khoản công nợ với KH trên phần mềm.
Lập phiếu thu, chi và kiểm tra đối chiếu các chứng từ ngân hàng.
Theo dõi phiếu thu, phiếu chi, lập sổ sách chứng từ cẩn thận, rõ ràng.
Theo dõi công nợ nhà cung cấp vé máy bay và khách hàng.
Tiếp nhận, kiểm tra hóa đơn đầu vào và các hợp đồng kinh tế liên quan.
Các công việc khác theo sự phân công, sắp xếp của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành tài chính – kế toán, kiểm toán. Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt sử dụng thành thạo excel, sử dụng tốt phần mềm. Có khả năng làm việc độc lập, nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lý tình huống tốt. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên. Có tinh thần hợp tác và làm việc tập thể cao, cẩn thận, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu áp lực công việc. Nắm vững các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê và hệ thống tài chính kế toán Việt nam hiện hành. Ưu tiên những ứng viên đã từng làm kế toán trong các công ty có các lĩnh vực liên quan đến du lịch, sử dụng tốt ngoại ngữ Anh/ Trung.
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành tài chính – kế toán, kiểm toán.
Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt sử dụng thành thạo excel, sử dụng tốt phần mềm.
Có khả năng làm việc độc lập, nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lý tình huống tốt.
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật
Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên.
Có tinh thần hợp tác và làm việc tập thể cao, cẩn thận, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu áp lực công việc.
Nắm vững các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê và hệ thống tài chính kế toán Việt nam hiện hành.
Ưu tiên những ứng viên đã từng làm kế toán trong các công ty có các lĩnh vực liên quan đến du lịch, sử dụng tốt ngoại ngữ Anh/ Trung.

Tại Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động hiện đại. Được tham gia các khoá đào tạo trong nước hoặc nước ngoài. Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo qui định của nhà nước, khen thưởng theo kết quả kinh doanh. Có cơ hội đi du lịch nước ngoài. Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực từ 10-15 triệu
Được làm việc trong môi trường năng động hiện đại.
Được tham gia các khoá đào tạo trong nước hoặc nước ngoài.
Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo qui định của nhà nước, khen thưởng theo kết quả kinh doanh.
Có cơ hội đi du lịch nước ngoài.
Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực từ 10-15 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 8, tầng 5, Tháp B, Tòa nhà D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam

