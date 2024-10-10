Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT LONG - PHÚ THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B11 - 05A – KĐT Vinhomes Gardenia, Đường Hàm Nghi, P.Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Thanh toán: Check, lập hồ sơ TT trong nước và thanh toán ngoại. Giao dịch ngân hàng, Phát hành các loại bảo lãnh, làm hồ sơ giải ngân. Theo dõi bảo lãnh và các khoản vay ngân hàng, Làm hạn mức ngân hàng. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, Tổng hợp công nợ nội ngoại đối chiếu với phần hành thuế. Theo dõi tập hợp chi phí các dự án để quyết toán. Tính lương và làm hồ sơ thanh toán lương. Các công việc liên quan khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính. Ưu tiên biết sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Fast). Có kinh nghiệm từ 4 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên đã từng làm việc ở Công ty thương mại, xuất nhập khẩu).

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT LONG - PHÚ THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 11tr -13tr, thử việc 02 tháng hưởng 85%. Đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau thử việc. Nghỉ lễ, tết theo quy định Nhà nước. Thưởng lễ, tết, tháng lương 13, du lịch, sinh nhật, hiếu, hỉ theo quy định của Công ty. Môi trường hoà đồng, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT LONG - PHÚ THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.