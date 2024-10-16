Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
Ngày đăng tuyển: 16/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Kế toán nội bộ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Công việc Kế toán nội bộ phụ trách hỗ trợ tuyến Nhà phân phối
Hỗ trợ tuyến Nhà phân phối: Thu thập và xử lý thông tin ủy quyền từ nhà phân phối Xử lý các đơn hàng của nhà phân phối, đảm bảo các đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ và chính xác Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tuyến nhà phân phối Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa của tuyến nhà phân phối Nhập liệu và hạch toán các giao dịch lên phần mềm Misa Hỗ trợ các công việc liên quan đến chứng từ, Hoá đơn, giao dịch Khách hàng, NCC và các công việc hành chính khác; Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán Thực hiện công việc khác theo sự phân công của giám đốc kinh doanh, trưởng vùng và kế toán trưởng
Hỗ trợ tuyến Nhà phân phối:
Thu thập và xử lý thông tin ủy quyền từ nhà phân phối
Xử lý các đơn hàng của nhà phân phối, đảm bảo các đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ và chính xác
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tuyến nhà phân phối
Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa của tuyến nhà phân phối
Nhập liệu và hạch toán các giao dịch lên phần mềm Misa
Hỗ trợ các công việc liên quan đến chứng từ, Hoá đơn, giao dịch Khách hàng, NCC và các công việc hành chính khác;
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của giám đốc kinh doanh, trưởng vùng và kế toán trưởng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán;
- Có kinh nghiệm 03 năm ở vị trí tương đương;
- Thành thạo phần mềm kế toán Misa; tin học văn phòng;
- Có máy tính cá nhân;
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, có khả năng chịu áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 9.000.000 – 11.000.000 đồng
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành như bảo hiểm, lương tháng 13, thưởng tết...
- Môi trường làm việc trẻ, chia sẻ, tôn trọng ý tưởng của mỗi thành viên
- Review lương 06 tháng 01 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, BT3/16A4 Làng Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-noi-bo-thu-nhap-9-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job212855
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu
Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại NTBHOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại NTBHOLDING
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NƯƠNG BẮC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9 làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9
Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VGEMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VGEMS
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Đỗ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Đỗ Gia
Tới 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạch Việt CNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạch Việt CNC
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH XE Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần đầu tư Nature Lands Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần đầu tư Nature Lands Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ TMV DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ TMV DIGITAL
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MERA GROUP
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD)
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ VIGIN INTERNATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ VIGIN INTERNATION
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm