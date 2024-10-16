Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Công việc Kế toán nội bộ phụ trách hỗ trợ tuyến Nhà phân phối

Hỗ trợ tuyến Nhà phân phối: Thu thập và xử lý thông tin ủy quyền từ nhà phân phối Xử lý các đơn hàng của nhà phân phối, đảm bảo các đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ và chính xác Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tuyến nhà phân phối Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa của tuyến nhà phân phối Nhập liệu và hạch toán các giao dịch lên phần mềm Misa Hỗ trợ các công việc liên quan đến chứng từ, Hoá đơn, giao dịch Khách hàng, NCC và các công việc hành chính khác; Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán Thực hiện công việc khác theo sự phân công của giám đốc kinh doanh, trưởng vùng và kế toán trưởng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán;

- Có kinh nghiệm 03 năm ở vị trí tương đương;

- Thành thạo phần mềm kế toán Misa; tin học văn phòng;

- Có máy tính cá nhân;

- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, có khả năng chịu áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 9.000.000 – 11.000.000 đồng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành như bảo hiểm, lương tháng 13, thưởng tết...

- Môi trường làm việc trẻ, chia sẻ, tôn trọng ý tưởng của mỗi thành viên

- Review lương 06 tháng 01 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

