Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG A&C HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Văn Khê - Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi đơn đặt hàng và quản lý công nợ. Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả Hạch toán trên phần mềm misa Làm báo giá , hợp đồng cho khách hàng (theo mẫu có sẵn) Thực hiện kiểm soát số lượng hàng hóa xuất/ nhập kho theo phiếu xuất/ nhập hàng, hóa đơn. Tính lương hàng tháng cho CBCNV, thực hiện các nghiệp vụ về BHXH ( Đã có chị HCNS làm, chỉ hỗ trợ thêm) Lưu trữ các chứng từ nội bộ khoa học, dễ tra cứu và kiểm tra Làm báo cáo nội bộ theo yêu cầu của BGĐ Thực hiện các công việc khác có liên quan

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong công ty thiết kế nội thất Nhanh nhẹn, hoạt bát, linh động trong công việc. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán misa và tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG A&C HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 8tr-10tr/tháng Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h30, trưa nghỉ 1,5h từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. (Thứ 7 giữa tháng được nghỉ) Chế độ BHXH : theo quy định pháp luật hiện hành Các chế độ phúc lợi khác như thưởng lễ tết, hiếu, hỉ..... theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG A&C HOMES

