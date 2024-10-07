Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SKU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Century Tower 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Theo dõi công nợ và làm hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp.

- Cập nhật chi phí phát sinh thu chi hàng ngày

- Báo cáo quỹ theo tuần/tháng

- Quản lý việc luân chuyển và Lưu trữ chứng từ kế toán

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng theo chỉ đạo cấp trên.

- Quản lý việc sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học

- Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu, phải trả.

- Công việc khác theo chỉ thị của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, nhanh nhẹn

- Không ngại khó khăn, có tinh thần học hỏi

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên. ứng viên có kinh nghiệm 03 năm trở lên làm kế toán 1 trong các vị trí (ngân hàng, bán hàng, công nợ, nội bộ ... )

- Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán misa, fast

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SKU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cứng + PC+ KPI (Thu nhập 12 - 15 tr/tháng)

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo chế độ hiện hành của nhà nước: BHYT, BHXH, BHTN,...

Các ngày nghỉ lễ, tết theo luật lao động nước.

Các khoản thưởng nóng, lễ, tết, lương tháng 13, thưởng KQKD + + ... và tham quan, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SKU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin