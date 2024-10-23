Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP TOKIKIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP TOKIKIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CP TOKIKIN
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CP TOKIKIN

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CP TOKIKIN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 194 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

TOKIKIN là đơn vị phân phối sản phẩm Mẹ & Bé tại thị trường Việt Nam, Phòng Kế toán có 06 Nhân sự: Kế toán Trưởng, Kế toán Tổng hợp, Kế Toán Thuế, Các kế toán viên phụ trách phân hành Thu thập hồ sơ, lập chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh Quản lý công nợ phải thu, phải trả, hỗ trợ phòng ban liên quan trong việc nhắc và thu hồi công nợ. Các công việc cụ thể theo sự phân công của Kế toán trưởng (trao đổi khi phỏng vấn). Thời gian làm việc: 8:30 - 17:30, Thứ Hai - Thứ Sáu
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính – Kế toán. Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc. Kỹ năng tin học văn phòng tốt. Biết sử dụng phần mềm kế toán Fast, Misa
Tại CÔNG TY CP TOKIKIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Up to 15tr (Tùy thuộc vào khối lượng công việc và năng lực). Hỗ trợ xăng xe, điện thoại, ăn trưa. Chế độ BHXH theo quy định sau khi kết thúc thử việc. Các phúc lợi, thưởng theo quy chế của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOKIKIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TOKIKIN

CÔNG TY CP TOKIKIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 194 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

