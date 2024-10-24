Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG VIỆT NAM
- Hà Nội:
- Miền Bắc
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thu chi nghiệp vụ phát sinh hằng ngày.
Theo dõi và đối chiếu công nợ. ( ...
Xuất hóa đơn VAT.
Sắp xếp lịch cho sếp đi công tác,
Theo dõi hợp đồng.
Hàng tháng báo cáo tình hình doanh thu cho giám đốc theo yêu cầu
Theo dõi tiền chi hoa hồng.
Lưu giữ chứng từ + hồ sơ + hợp đồng ...
Hổ trợ các công việc văn phòng.
Các công việc khác theo yêu cầu.
Thu chi nghiệp vụ phát sinh hằng ngày.
Theo dõi và đối chiếu công nợ. ( ...
Xuất hóa đơn VAT.
Sắp xếp lịch cho sếp đi công tác,
Theo dõi hợp đồng.
Hàng tháng báo cáo tình hình doanh thu cho giám đốc theo yêu cầu
Theo dõi tiền chi hoa hồng.
Lưu giữ chứng từ + hồ sơ + hợp đồng ...
Hổ trợ các công việc văn phòng.
Các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng - đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán,
Có 1 năm kinh nghiệm trở lên là lợi thế
Có mong muốn trở thành kế toán viên chuyên nghiệp,
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel)
Am hiểu các quy luật thuế hiện hành.
Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm theo quy định + Ăn trưa, xăng xe
Hưởng phúc lợi, ngày lễ, ngày Tết theo quy định công ty
Làm việc trong môi trường thoải mái, sếp dễ tính
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI