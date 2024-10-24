Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thu chi nghiệp vụ phát sinh hằng ngày. Theo dõi và đối chiếu công nợ. ( ... Xuất hóa đơn VAT. Sắp xếp lịch cho sếp đi công tác, Theo dõi hợp đồng. Hàng tháng báo cáo tình hình doanh thu cho giám đốc theo yêu cầu Theo dõi tiền chi hoa hồng. Lưu giữ chứng từ + hồ sơ + hợp đồng ... Hổ trợ các công việc văn phòng. Các công việc khác theo yêu cầu.
Thu chi nghiệp vụ phát sinh hằng ngày.
Theo dõi và đối chiếu công nợ. ( ...
Xuất hóa đơn VAT.
Sắp xếp lịch cho sếp đi công tác,
Theo dõi hợp đồng.
Hàng tháng báo cáo tình hình doanh thu cho giám đốc theo yêu cầu
Theo dõi tiền chi hoa hồng.
Lưu giữ chứng từ + hồ sơ + hợp đồng ...
Hổ trợ các công việc văn phòng.
Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng - đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, Có 1 năm kinh nghiệm trở lên là lợi thế Có mong muốn trở thành kế toán viên chuyên nghiệp, Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel) Am hiểu các quy luật thuế hiện hành.
Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng - đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán,
Có 1 năm kinh nghiệm trở lên là lợi thế
Có mong muốn trở thành kế toán viên chuyên nghiệp,
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel)
Am hiểu các quy luật thuế hiện hành.

Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm theo quy định + Ăn trưa, xăng xe Hưởng phúc lợi, ngày lễ, ngày Tết theo quy định công ty Làm việc trong môi trường thoải mái, sếp dễ tính
Chế độ bảo hiểm theo quy định + Ăn trưa, xăng xe
Hưởng phúc lợi, ngày lễ, ngày Tết theo quy định công ty
Làm việc trong môi trường thoải mái, sếp dễ tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, ngõ 583 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

