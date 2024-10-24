Tuyển Kế toán nội bộ CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Trường Chinh, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại cơ sở

- Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu chi tiết và tổng hợp;

- Báo cáo ngày, tháng theo yêu cầu;

- Các công việc khác do quản lý trực tiếp phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán;

- Nắm vững kiến thức cơ bản về kế toán và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh;

- Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ, đã từng sử dụng phần mềm kế toán: Misa, fast, ...

- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng;

- Kỹ năng giao tiếp tốt;

- Chủ động sắp xếp công việc;

Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 10tr-12tr + Thưởng hiệu suất

- Phụ cấp: xăng xe, chuyên cần, thưởng lễ tết theo quy định của công ty

- Tổng thu nhập 10 - 15tr

- Xét tăng lương 2 lần/năm

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

- Tham gia vào các hoạt động phong trào, vui chơi, du lịch thường niên của Công ty.

- Thời gian làm việc 8h00 đến 17h00, Tháng nghỉ 4 ngày (Có thể nghỉ tùy chọn hoặc nghỉ cố định chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin