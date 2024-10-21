Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
- Hà Nội: Chúc Sơn
- Chương Mỹ
- Hà Nội, Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự
- Hạch toán các chứng từ kế toán
- Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học và an toàn
- Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác
- Nhận đề nghị xác nhận, kiểm tra công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.
- Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp
- Hỗ trợ lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính năm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, chuyên nghiệp, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc theo nhóm;
Có kỹ năng quản lý thời gian và quản lý nhiều việc cùng lúc
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty bao gồm ốm đau, hiếu hỉ, du lịch, thưởng các ngày Lễ, Tết.
Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo Quy định của Công ty.
Có cơ hội được đào tạo chuyên sâu do Công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI