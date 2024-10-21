Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội, Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự

- Hạch toán các chứng từ kế toán

- Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học và an toàn

- Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác

- Nhận đề nghị xác nhận, kiểm tra công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.

- Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp

- Hỗ trợ lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất hơn 1 năm kinh nghiệm

Sáng tạo, chuyên nghiệp, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc theo nhóm;

Có kỹ năng quản lý thời gian và quản lý nhiều việc cùng lúc

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận theo năng lực của ứng viên

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty bao gồm ốm đau, hiếu hỉ, du lịch, thưởng các ngày Lễ, Tết.

Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo Quy định của Công ty.

Có cơ hội được đào tạo chuyên sâu do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin