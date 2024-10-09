Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Cầu Quan

- Thị Xã Sơn Tây

- Hà Nội, Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thành lập các chứng từ xuất, nhập hàng hóa (2 chiều); Lập sổ hoặc bảng biểu theo dõi, quản lý hàng hóa của kho; Quản lý hàng, lập các báo cáo về xuất, nhập hàng hóa và tồn kho hàng hóa. Lập các phiếu thu, chi trong doanh nghiệp; Thực hiện thu, chi cho cán bộ, nhân viên trong DN; Theo dõi, quản lý luồng tiền quỹ, quản lý tiền. Theo dõi, nhập các số liệu mua bán hàng hóa theo quy định của DN vào phần mềm kế toán; Lập các chứng từ, hóa đơn bán hàng; Lập các đề xuất chiết khấu, thẻ VIP cho khách hàng lâu năm nếu có; Tổng hợp doanh thu hàng ngày, lập các báo cáo liên quan đến bán hàng; Đối chiếu số lượng hàng hóa với thủ kho vào cuối ngày; Hỗ trợ cho kế toán tổng hợp theo yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng trở lên => Liên quan đến ngành kế toán/ tài chính.... Có kỹ năng, nghiệp vụ về kế toán doanh nghiệp ( Liên quan đến buôn bán ô tô là 1 lợi thế) Ít nhất 4 năm kinh nghiệm Khả năng tính toán tốt và nhạy bén với số liệu Kỹ năng giao tiếp tốt;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng thứ 13; Tham gia đóng BHXH; BHYT... theo quy định; Tham gia du lịch hàng năm; Thưởng các ngày nghỉ lễ, tết, thâm niên... Các khoản thu nhập khác theo qui định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

