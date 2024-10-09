Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Cầu Quan - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội, Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thành lập các chứng từ xuất, nhập hàng hóa (2 chiều); Lập sổ hoặc bảng biểu theo dõi, quản lý hàng hóa của kho; Quản lý hàng, lập các báo cáo về xuất, nhập hàng hóa và tồn kho hàng hóa. Lập các phiếu thu, chi trong doanh nghiệp; Thực hiện thu, chi cho cán bộ, nhân viên trong DN; Theo dõi, quản lý luồng tiền quỹ, quản lý tiền. Theo dõi, nhập các số liệu mua bán hàng hóa theo quy định của DN vào phần mềm kế toán; Lập các chứng từ, hóa đơn bán hàng; Lập các đề xuất chiết khấu, thẻ VIP cho khách hàng lâu năm nếu có; Tổng hợp doanh thu hàng ngày, lập các báo cáo liên quan đến bán hàng; Đối chiếu số lượng hàng hóa với thủ kho vào cuối ngày; Hỗ trợ cho kế toán tổng hợp theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng trở lên => Liên quan đến ngành kế toán/ tài chính.... Có kỹ năng, nghiệp vụ về kế toán doanh nghiệp ( Liên quan đến buôn bán ô tô là 1 lợi thế) Ít nhất 4 năm kinh nghiệm Khả năng tính toán tốt và nhạy bén với số liệu Kỹ năng giao tiếp tốt;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng thứ 13; Tham gia đóng BHXH; BHYT... theo quy định; Tham gia du lịch hàng năm; Thưởng các ngày nghỉ lễ, tết, thâm niên... Các khoản thu nhập khác theo qui định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

