Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NEWGEN INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BX - 01 VINHOMES OCEAN PARK 2, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Làm việc tại VINHOMES OCEAN PARK, Gia Lâm

2. Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán cho bộ phận kế toán.

3. Hướng dẫn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kế toán cho nhân viên của phòng, tham mưu với Ban Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính – kế toán, cơ chế quản lý, hoạt động thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của công ty.

4. Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.

5. Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm.

6. Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

7. Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như: Thuế quan, ngân hàng. ... để kịp thời cập nhật nhưng yêu cầu, chính sách mới vào thực tế.

8. Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán.

9. Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.... cho Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp: Trình độ Đại học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp/Kế toán.

2. Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán. Ưu tiên ứng viên làm việc tại công ty BDS.

3. Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán. Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

4. Kỹ năng:

- Làm việc theo nguyên tắc, chủ động, độc lập, trung thực, thẳng thắn trong công việc; Không vi phạm tài chính các Công ty trước đây.

- Tác phong chuyên nghiệp, có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, đàm phán, kỹ năng hoạch định tài chính, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện;

- Có khả năng lãnh đạo, có kinh nghiệm quản lý con người, phát triển nhân viên;

- Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán liên quan

5. Độ tuổi: dưới 35 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NEWGEN INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

1. Theo Luật Lao động Việt Nam

2. Đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật;

3 .Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

4. Chế độ thưởng, đặc biệt thưởng Lương tháng 13 hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NEWGEN INVEST

