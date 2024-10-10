Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LUKLAK DESIGN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra chứng từ thanh toán.

- Làm thanh toán trả lương, thưởng cho CBNV.

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các phòng ban.

- Thống kê, tổng hợp số liệu khi có yêu cầu.

- Hỗ trợ Kế toán trưởng làm báo cáo theo quý, năm.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 2-3 năm kinh nghiệm kế toán, đã từng làm công ty xây dựng, kiến trúc – nội thất là một lợi thế.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán, ngân hàng.

- Biết tổng hợp và phân tích số liệu trong báo cáo.

- Biết sử dụng máy vi tính, thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng các phần mềm kế toán Misa, Fast...

Tại CÔNG TY TNHH LUKLAK DESIGN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 12.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng + thưởng.

- Công ty môi trường trẻ trung, sếp cực dễ tính, đồng nghiệp hòa đồng.

- Được định hướng phát triển nghề nghiệp lên Kế toán Trưởng.

- Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước và công ty sau khi ký hợp đồng chính thức với công ty.

- Hình thức tăng lương 1 năm / lần và tùy vào năng lực và đóng góp và sự thỏa thuận giữa người lao động và công ty.

- Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.

- Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.

- Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6 (làm việc 2 thứ 7 cách tuần)

Sáng: 8h30-12h, Chiều: 13h30 - 18h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUKLAK DESIGN VIỆT NAM

