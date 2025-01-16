Tuyển Kế toán quản trị Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy

Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy

Mức lương
18 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 56 Tố Hữu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

- Hàng ngày kiểm tra hạch toán kế toán trên Misa Amis các nhà máy
- Kiểm tra báo cáo công nợ phải thu - phải trả hàng tuần các nhà máy
- Kiểm tra báo cáo kế hoạch xuất hàng tuần các nhà máy
- Tổng hợp số liệu báo cáo tạm tính các nhà máy để P.GĐTC họp giao ban đầu tháng
- Kiểm tra báo cáo KQKD sau khi Kế toán các nhà máy chốt sổ hàng tháng
- Kiểm tra báo cáo Hàng tồn kho bao gồm cả giá trị theo CMPT & FOB các nhà máy hàng tháng
- Tổng hợp và làm báo cáo giao dịch nội bộ các nhà máy
- Hỗ trợ P.GĐTC kiểm tra BCTC sổ Thuế, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN hàng năm các nhà máy

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ bậc Đại học trở lên
- Thời gian công tác thực tế tại vị trí kế toán tổng hợp ít nhất là 03 năm
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật

Tại Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương theo quy định của Công ty
- Tham gia BHXH đầy đủ
- Thưởng lương tháng thứ 13
- Nghỉ 2 Thứ 7/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 56 Phố Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

