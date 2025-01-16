Tuyển Kế toán quản trị Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu

Mức lương 18 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 56 Tố Hữu,Hà Nội

- Hàng ngày kiểm tra hạch toán kế toán trên Misa Amis các nhà máy

- Kiểm tra báo cáo công nợ phải thu - phải trả hàng tuần các nhà máy

- Kiểm tra báo cáo kế hoạch xuất hàng tuần các nhà máy

- Tổng hợp số liệu báo cáo tạm tính các nhà máy để P.GĐTC họp giao ban đầu tháng

- Kiểm tra báo cáo KQKD sau khi Kế toán các nhà máy chốt sổ hàng tháng

- Kiểm tra báo cáo Hàng tồn kho bao gồm cả giá trị theo CMPT & FOB các nhà máy hàng tháng

- Tổng hợp và làm báo cáo giao dịch nội bộ các nhà máy

- Hỗ trợ P.GĐTC kiểm tra BCTC sổ Thuế, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN hàng năm các nhà máy

- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ bậc Đại học trở lên

- Thời gian công tác thực tế tại vị trí kế toán tổng hợp ít nhất là 03 năm

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật

Tại Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương theo quy định của Công ty

- Tham gia BHXH đầy đủ

- Thưởng lương tháng thứ 13

- Nghỉ 2 Thứ 7/tháng

