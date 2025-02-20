Tuyển Kế toán quản trị Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy
- Hà Nội: 56 Phố Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 700 - 1,000 USD
Hàng ngày kiểm tra hạch toán kế toán trên Misa Amis các nhà máy
Kiểm tra báo cáo công nợ phải thu - phải trả hàng tuần các nhà máy
Kiểm tra báo cáo kế hoạch xuất hàng tuần các nhà máy
Tổng hợp số liệu báo cáo tạm tính các nhà máy để P.GĐTC họp giao ban đầu tháng
Kiểm tra báo cáo KQKD sau khi Kế toán các nhà máy chốt sổ hàng tháng
Kiểm tra báo cáo Hàng tồn kho bao gồm cả giá trị theo CMPT & FOB các nhà máy hàng tháng
Tổng hợp và làm báo cáo giao dịch nội bộ các nhà máy
Hỗ trợ P.GĐTC kiểm tra BCTC sổ Thuế, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN hàng năm các nhà máy
Tham gia lập ngân sách cùng Ban TCKT
Với Mức Lương 700 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật
+ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán
Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ bậc Đại học trở lên
- Thời gian công tác thực tế tại vị trí kế toán tổng hợp ít nhất là 03 năm.
