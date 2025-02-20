Tuyển Kế toán quản trị Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD

Hàng ngày kiểm tra hạch toán kế toán trên Misa Amis các nhà máy

Kiểm tra báo cáo công nợ phải thu - phải trả hàng tuần các nhà máy

Kiểm tra báo cáo kế hoạch xuất hàng tuần các nhà máy

Tổng hợp số liệu báo cáo tạm tính các nhà máy để P.GĐTC họp giao ban đầu tháng

Kiểm tra báo cáo KQKD sau khi Kế toán các nhà máy chốt sổ hàng tháng

Kiểm tra báo cáo Hàng tồn kho bao gồm cả giá trị theo CMPT & FOB các nhà máy hàng tháng

Tổng hợp và làm báo cáo giao dịch nội bộ các nhà máy

Hỗ trợ P.GĐTC kiểm tra BCTC sổ Thuế, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN hàng năm các nhà máy

Tham gia lập ngân sách cùng Ban TCKT