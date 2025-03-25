Tuyển Kế toán quản trị T&T Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Định hướng công tác kế toán tại công ty thành viên do mình phụ trách

- Phối hợp cùng CTTV xây dựng hệ thống kế toán theo định hướng chung của Tập đoàn;

- Phối hợp cùng kế toán CTTV xây dựng các quy trình, quy định trong công tác kế toán;

- Thông qua các công cụ để truyền tải thông tin xuống CTTV chỉ đạo trong công tác kế toán của Tập đoàn, đảm bảo tính thống nhất trong công tác kế toán;

- Ban hành các quy định, hướng dẫn để các CTTV có cùng một cách hiểu trong cùng một nghiệp vụ kinh tế hoặc thống nhất tuân thủ trong một chỉ đạo chung của Tập đoàn về kế toán tài chính;

- Hỗ trợ các CTTV giải quyết vướng mắc trong việc triển khai các định hướng của Tập đoàn;

- Kiểm soát để đảm bảo việc tuân thủ của kế toán các Công ty thành viên trong các chỉ đạo trên.

2. Chính sách, quy định, quy trình

- Xác định các quy trình, quy định cần xây dựng và ban hành tại công ty thành viên;

- Phối hợp cùng kế toán CTTV xây dựng các quy trình, quy định trong công tác kế toán đồng bộ và thống nhất với định hướng chung của Tập đoàn và đặc điểm của công ty.

3. Giám sát việc tuân thủ chính sách quy định đã được ban hành của CTTV

- Giám sát kế toán CTTV trong việc thực hiện và tuân thủ các quy định của Tập đoàn về lập kế hoạch, hạch toán kế toán, báo cáo kế toán, báo cáo quản trị và các quy định của pháp luật về kế toán;

- Thông qua người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn ở các Công ty thành viên CTTV để thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác tài chính, kế toán tại;