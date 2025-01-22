Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,400 USD

Mức lương 900 - 1,400 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 - Lotus Building, số 2, Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Khai báo, triển khai kênh truyền VPN/Internet trên môi trường mạng DC VXLAN/EVPN

- Xử lý sự cố kênh, sự cố mạng DC

- Thực hiện các kế hoạch tác động, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các thiết bị mạng lưới trong DC

- Thực hiện mở rộng, nâng cấp mạng lưới theo kế hoạch chung được đề ra của phòng Quản trị mạng.

- Rà soát mạng lưới định kỳ, đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện chất lượng mạng, cải thiện hiệu quả sử dụng mạng lưới

- Tham gia đào tạo, trau dồi kinh nghiệm vận hành cho các kỹ sư vận hành mức 1

Yêu Cầu Công Việc

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điện tử Viễn thông hoặc CNTT.

+ Nắm tốt các kiến thức về giao thức mạng IP Layer 2, Layer 3 (STP,LACP,M-LAG,OSPF,BGP).

+ Có kiến thức về các công nghệ network mới trong DC là một lợi thế: VXLAN, EVPN, Automation.

+ ưu tiên có kinh nghiệm trong quản trị hệ thống mạng ISP, hoặc mạng doanh nghiệp cỡ vừa và lớn.

+ Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản, trao đổi công việc với đối tác nước ngoài qua email, chat.

+ Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ network như CCNA, CCNP, AWS hoặc tương đương.



***Quyền lợi được hưởng

- Lương full time từ 30-35 triệu (phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm).

- Review lương 01 năm/lần.

- Hỗ trợ ăn trưa, xe đưa đón, trang bị máy tính/laptop cho công việc.

- Nghỉ phép năm hưởng nguyên lương upto 30 ngày.

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước.

- Các phúc lợi khác theo quy định Công ty dành cho CBNV và người thân.

- Được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng, hội thảo trong và ngoài nước; lộ trình phát triển rõ ràng...

- Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng (teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng, Gala cuối năm,…).



• Làm việc tại: Khu Tổ hợp CNC Hanoi Telecom, ICT Park, Lô E4 – Km 27+300, Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội.

