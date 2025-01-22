Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,400 USD

Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,400 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Mức lương
900 - 1,400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6

- Lotus Building, số 2, Duy Tân

- Phường Dịch Vọng Hậu

- Quận Cầu Giấy

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 900 - 1,400 USD

- Khai báo, triển khai kênh truyền VPN/Internet trên môi trường mạng DC VXLAN/EVPN
- Xử lý sự cố kênh, sự cố mạng DC
- Thực hiện các kế hoạch tác động, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các thiết bị mạng lưới trong DC
- Thực hiện mở rộng, nâng cấp mạng lưới theo kế hoạch chung được đề ra của phòng Quản trị mạng.
- Rà soát mạng lưới định kỳ, đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện chất lượng mạng, cải thiện hiệu quả sử dụng mạng lưới
- Tham gia đào tạo, trau dồi kinh nghiệm vận hành cho các kỹ sư vận hành mức 1

Với Mức Lương 900 - 1,400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điện tử Viễn thông hoặc CNTT.
+ Nắm tốt các kiến thức về giao thức mạng IP Layer 2, Layer 3 (STP,LACP,M-LAG,OSPF,BGP).
+ Có kiến thức về các công nghệ network mới trong DC là một lợi thế: VXLAN, EVPN, Automation.
+ ưu tiên có kinh nghiệm trong quản trị hệ thống mạng ISP, hoặc mạng doanh nghiệp cỡ vừa và lớn.
+ Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản, trao đổi công việc với đối tác nước ngoài qua email, chat.
+ Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ network như CCNA, CCNP, AWS hoặc tương đương.

***Quyền lợi được hưởng
- Lương full time từ 30-35 triệu (phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm).
- Review lương 01 năm/lần.
- Hỗ trợ ăn trưa, xe đưa đón, trang bị máy tính/laptop cho công việc.
- Nghỉ phép năm hưởng nguyên lương upto 30 ngày.
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước.
- Các phúc lợi khác theo quy định Công ty dành cho CBNV và người thân.
- Được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng, hội thảo trong và ngoài nước; lộ trình phát triển rõ ràng...
- Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng (teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng, Gala cuối năm,…).

• Làm việc tại: Khu Tổ hợp CNC Hanoi Telecom, ICT Park, Lô E4 – Km 27+300, Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Địa điểm:

