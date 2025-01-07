Tuyển Kế toán quản trị Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tham gia phân tích nghiệp vụ, thiết kế giải pháp và triển khai các hệ thống Quản trị dữ liệu (Data Governance) trên on-premise và on-cloud. Dựa trên các nhân tố dữ liệu quan trọng thiết lập chủ sở hữu dữ liệu (Data owner), xác định nguồn gốc dữ liệu (Data provenance), xác định luồng dữ liệu (Data lineage), lập hồ sơ dữ liệu (Data profiling), thiết lập các quy tắc kiểm soát đảm bảo chất lượng dữ liệu (Data Quanlity) và an toàn bảo mật dữ liệu (Data Security)

• Tham gia các chương trình kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng dữ liệu, làm sạch và làm giàu dữ liệu trong toàn bộ hệ thống

• Tham gia thiết kế và triển khai kho dữ liệu chủ (Master data), dữ liệu tham chiếu (Reference data), từ điển dữ liệu (Data dictionary) và siêu dữ liệu (Meta data)

• Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia đánh giá, xây đựng quy định liên quan đến Quản trị và và khai thác Nền tảng phân tích dữ liệu toàn hàng

• Xây dựng các quy định liên quan đến cung cấp dịch vụ trên các hệ thống Quản trị dữ liệu

• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ khi hệ thống đưa vào khai thác vận hành thực tế. Phối hợp đánh giá hệ thống định kỳ để đưa ra các đề xuất cải tiến sản phẩm, dịch vụ theo khung quản lý chất lượng tại PVcomBank

• Tham gia phát triển các dự án chuyển đổi số