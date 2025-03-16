Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THU LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Km10 Đại Lộ Thăng Long, Thôn Yên Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội., Huyện Hoài Đức

Kiểm tra, rà soát, quản lý hồ sơ, chứng từ thanh toán của phòng kế toán

Quản lý ,kiểm soát đơn hàng nhập xuất cho khách hàng

Báo cáo tổng hợp đơn hàng,công nợ hàng tuần

Theo dõi tiến độ giao hàng đúng thời gian quy định theo hợp đồng.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ thanh toán .

Hoàn thành thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp đúng thời gian quy định

Tập hợp chứng từ, lập hồ sơ vật liệu đầu vào trong các kỳ thanh toán , nhập liệu vào phần mềm và chịu trách nhiệm báo cáo số liệu nhập xuất tồn vật tư.

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kế toán.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Tuổi từ 25 - 40 tuổi

Nhanh nhẹn, siêng năng, cẩn thận, có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc và chịu được áp lực công việc.

Đủ sức khỏe để đảm nhận công việc

Mức lương từ 15 triệu - 17 triệu tùy theo năng lực

Hỗ trợ cơm trưa tại công ty;

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,…)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Địa điểm làm việc: Km10 Đại Lộ Thăng Long, Thôn Yên Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội.

Thời gian làm việc: Sáng 8h-12h;Chiều 13h30-17h Từ thứ 2-thứ 7,Nghỉ chủ nhật

