Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THU LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THU LIÊN
Ngày đăng tuyển: 16/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THU LIÊN

Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THU LIÊN

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Km10 Đại Lộ Thăng Long, Thôn Yên Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội., Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Kiểm tra, rà soát, quản lý hồ sơ, chứng từ thanh toán của phòng kế toán
Quản lý ,kiểm soát đơn hàng nhập xuất cho khách hàng
Báo cáo tổng hợp đơn hàng,công nợ hàng tuần
Theo dõi tiến độ giao hàng đúng thời gian quy định theo hợp đồng.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ thanh toán .
Hoàn thành thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp đúng thời gian quy định
Tập hợp chứng từ, lập hồ sơ vật liệu đầu vào trong các kỳ thanh toán , nhập liệu vào phần mềm và chịu trách nhiệm báo cáo số liệu nhập xuất tồn vật tư.
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kế toán.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Tuổi từ 25 - 40 tuổi
Nhanh nhẹn, siêng năng, cẩn thận, có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc và chịu được áp lực công việc.
Đủ sức khỏe để đảm nhận công việc

Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THU LIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15 triệu - 17 triệu tùy theo năng lực
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty;
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,…)
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Địa điểm làm việc: Km10 Đại Lộ Thăng Long, Thôn Yên Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội.
Thời gian làm việc: Sáng 8h-12h;Chiều 13h30-17h Từ thứ 2-thứ 7,Nghỉ chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THU LIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THU LIÊN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THU LIÊN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Yên Lũng, xã An Khánh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

