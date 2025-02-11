Tuyển Kế toán quản trị Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Phân tích hiện trạng và nhu cầu xây dựng MH. Phối hợp với Khối CNTT, Khối Dữ liệu & các đơn vị liên quan thực hiện thu thập, tổng hợp, xử lý dữ liệu phục vụ phân tích, xây dựng, triển khai và giám sát mô hình.

- Thực hiện các phân tích báo cáo BLĐ NH phục vụ quản trị, truyền thông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng các Mô hình rủi ro trong quản lý rủi ro thanh khoản (quản lý biến động dòng tiền, khả năng rút tiền của khách hàng…) quản lý rủi ro lãi suất (mô hình định lượng EVE, Duration Gap, mô hình nhạy cảm lãi suất Var, EaR...).

- Soạn thảo quy trình, kết quả xây dựng của các mô hình Rủi ro thanh khoản/ rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng: mô hình đo lường tỷ lệ tất toán trước hạn khoản vay, tỷ lệ rollover, tỷ lệ rút trước hạn tiền gửi, Mô hình AIRO.....Stress Testing và Kịch bản.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các mô hình lên hệ thống. Định kì vận hành, chỉnh sửa, cải tiến hệ thống phát triển và triển khai mô hình (MLOps)

- Tổng hợp thông tin dữ liệu, đề xuất Chính sách, quy định, quy trình liên quan đến quản lý RR thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng. Ứng dụng kết quả của mô hình trong hoạt động kinh doanh, quản trị nội bộ.

- Rà soát, tinh chỉnh các mô hình theo yêu cầu của CBQL

- Nghiên cứu các nguồn dữ liệu mới, các mô hình/thuật toán mới; Đánh giá khả năng ứng dụng trong việc ra quyết định kinh doanh, quản trị danh mục theo hướng dẫn