Tuyển Kế toán quản trị Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Hình thức: Full-time

• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành CNTT

• Năm kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác tại lĩnh vực CNTT, trong đó tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về Quản trị dịch vụ CNTT (ITSM)

• Địa điểm làm việc: Hà Nội

• Mức lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

- Định nghĩa, thiết kế và triển khai các quy trình, hướng dẫn thuộc ITIL (Service catalogue management, Service request management, Incident management, Change enablement, Problem management, Monitoring and event management, …)

- Thiết lập các cam kết hoặc thoả thuận chất lượng dịch vụ (SLA) phù hợp với nhu cầu kinh doanh của từng loại đối tượng.

- Lên kế hoạch và thực hiện review các cam kết chất lượng dịch vụ của từng loại đối tượng người dùng, của từng đơn vị nội bộ Khối CNTT và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

- Hoạch định cải tiến, nâng cao chất lượng các dịch vụ đang được cung cấp cho người dùng, khách hàng Khối CNTT.