Tuyển Kế toán quản trị Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)

Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hình thức: Full-time
• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành CNTT
• Năm kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác tại lĩnh vực CNTT, trong đó tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về Quản trị dịch vụ CNTT (ITSM)
• Địa điểm làm việc: Hà Nội
• Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc
- Định nghĩa, thiết kế và triển khai các quy trình, hướng dẫn thuộc ITIL (Service catalogue management, Service request management, Incident management, Change enablement, Problem management, Monitoring and event management, …)
- Thiết lập các cam kết hoặc thoả thuận chất lượng dịch vụ (SLA) phù hợp với nhu cầu kinh doanh của từng loại đối tượng.
- Lên kế hoạch và thực hiện review các cam kết chất lượng dịch vụ của từng loại đối tượng người dùng, của từng đơn vị nội bộ Khối CNTT và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.
- Hoạch định cải tiến, nâng cao chất lượng các dịch vụ đang được cung cấp cho người dùng, khách hàng Khối CNTT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 24, Tòa tháp văn phòng Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

