Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Kế toán sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Do nhu cầu mở phát triển sản xuất và mở thêm nhà máy mới, Technokom đang mở rộng đội ngũ cán bộ, bao gồm vị trí kế toán phụ trách:
- Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại nhà máy.
- Cập nhật số liệu hàng sản xuất, hàng dở dang tại các BPSX hàng ngày
- Kiểm tra tính chính xác của số liệu Nhập - Xuất - Tồn kho của Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, phế liệu hàng tháng.
- Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC
- Tập hợp chi phí nhân công và các chi phí SX phát sinh trong tháng
- Kiểm soát tính đúng đắn của việc hạch toán chi phí sản xuất và phân bổ chi phí SX cho các mục chi phi
- Hàng tháng lập bảng tính giá thành chi tiết rõ ràng cho từng sản phẩm để kiểm soát được giá thành sản phẩm
Ứng viên có thể phỏng vấn và đi làm sau Tết

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường E3, Khu E, KCN Phố Nối A, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất