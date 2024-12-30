Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Do nhu cầu mở phát triển sản xuất và mở thêm nhà máy mới, Technokom đang mở rộng đội ngũ cán bộ, bao gồm vị trí kế toán phụ trách:

- Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại nhà máy.

- Cập nhật số liệu hàng sản xuất, hàng dở dang tại các BPSX hàng ngày

- Kiểm tra tính chính xác của số liệu Nhập - Xuất - Tồn kho của Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, phế liệu hàng tháng.

- Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC

- Tập hợp chi phí nhân công và các chi phí SX phát sinh trong tháng

- Kiểm soát tính đúng đắn của việc hạch toán chi phí sản xuất và phân bổ chi phí SX cho các mục chi phi

- Hàng tháng lập bảng tính giá thành chi tiết rõ ràng cho từng sản phẩm để kiểm soát được giá thành sản phẩm

Ứng viên có thể phỏng vấn và đi làm sau Tết