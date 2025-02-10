Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Lô L6, KCN Dệt may phố nối B, Phường Dị Sử, Tx Mỹ Hào, Hưng Yên, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp
Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng
Nhập hóa đơn, chứng từ lên phần mềm kế toán
Theo dõi các khoản chi phí phát sinh trong tháng
Làm một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tôt nghiệp chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong ngành sản xuất
Có sức khỏe tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong ngành sản xuất
Có sức khỏe tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.
Tại Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định
Thưởng lương tháng thứ 13, các ngày lễ, tết
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thưởng lương tháng thứ 13, các ngày lễ, tết
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI