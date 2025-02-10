Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên

Kế toán sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lô L6, KCN Dệt may phố nối B, Phường Dị Sử, Tx Mỹ Hào, Hưng Yên, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp
Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng
Nhập hóa đơn, chứng từ lên phần mềm kế toán
Theo dõi các khoản chi phí phát sinh trong tháng
Làm một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tôt nghiệp chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong ngành sản xuất
Có sức khỏe tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định
Thưởng lương tháng thứ 13, các ngày lễ, tết
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot L6, Pho Noi B Garment & Textile IP, Di Su Ward My Hao Town, Hung Yen Provine, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

