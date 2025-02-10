Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Lô L6, KCN Dệt may phố nối B, Phường Dị Sử, Tx Mỹ Hào, Hưng Yên, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp

Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng

Nhập hóa đơn, chứng từ lên phần mềm kế toán

Theo dõi các khoản chi phí phát sinh trong tháng

Làm một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tôt nghiệp chuyên ngành kế toán

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong ngành sản xuất

Có sức khỏe tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định

Thưởng lương tháng thứ 13, các ngày lễ, tết

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ecotech Hưng Yên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.