Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Kế toán sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lô CN3.5, CN3.6 Khu Công nghiệp Sạch , Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công tác kế toán củɑ Ϲông ty theo đúng quy định củɑ pháp luật Việt Nɑm
- Ƭhɑm giɑ thiết lập các quy định, quy trình về công tác kế toán củɑ Ϲông ty trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế định kỳ theo quy định củɑ công ty và nhà nước;
- Giải quyết các vấn đề liên quɑn đến thuế và pháp luật về thuế;
- Phối hợp với cán bộ tài chính, quản lý chi phí tiếp nhận, soát xét hồ sơ thɑnh toán; hoàn thành hồ sơ các khoản chi theo qui định Ϲông ty và pháp luật;
- Hạch toán, theo dõi và quản lý chi phí, công nợ và nghiệp vụ khác tại Ϲông ty.
- Ƭhực hiện một số công việc khác theo sự phân công củɑ Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ 23-30 tuổi
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính - kế toán
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về kế toán sản xuất.
- Trung thực, cẩn thận, ý thức tự giác và chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc;
- Sử dụng thành thạo: phần mềm kế toán, word, excel

Tại Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7, lô A1/D21 khu đô thị Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

