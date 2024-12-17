Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam
- Long An:
- Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
- Tốt nghiệp tối thiểu trung cấp chuyên nghiệp các ngành: tài chính, kế toán. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên và khu vực gần nhà máy
-Thành thạo nghiệp vụ hạch toán kế toán. Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán chuyên dụng.
- Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán, hạch toán kế toán.
- Thái độ và tác phong chuyên nghiệp. Khát vọng, trung thực và chính trực.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Thời gian làm việc: 24 ngày công / tháng. Thứ 7 được nghỉ cách tuần và làm giờ hành chính
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Long An
Tại Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
