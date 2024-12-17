Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Tốt nghiệp tối thiểu trung cấp chuyên nghiệp các ngành: tài chính, kế toán. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên và khu vực gần nhà máy

-Thành thạo nghiệp vụ hạch toán kế toán. Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán chuyên dụng.

- Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán, hạch toán kế toán.

- Thái độ và tác phong chuyên nghiệp. Khát vọng, trung thực và chính trực.

- Nhanh nhẹn, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Thời gian làm việc: 24 ngày công / tháng. Thứ 7 được nghỉ cách tuần và làm giờ hành chính

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Long An

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp tối thiểu trung cấp chuyên nghiệp các ngành: tài chính, kế toán. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên và khu vực gần nhà máy

-Thành thạo nghiệp vụ hạch toán kế toán. Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán chuyên dụng.

- Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán, hạch toán kế toán.

- Thái độ và tác phong chuyên nghiệp. Khát vọng, trung thực và chính trực.

- Nhanh nhẹn, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Thời gian làm việc: 24 ngày công / tháng. Thứ 7 được nghỉ cách tuần và làm giờ hành chính

Tại Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin