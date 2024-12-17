Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 8 - 11 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Tốt nghiệp tối thiểu trung cấp chuyên nghiệp các ngành: tài chính, kế toán. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên và khu vực gần nhà máy
-Thành thạo nghiệp vụ hạch toán kế toán. Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán chuyên dụng.
- Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán, hạch toán kế toán.
- Thái độ và tác phong chuyên nghiệp. Khát vọng, trung thực và chính trực.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Thời gian làm việc: 24 ngày công / tháng. Thứ 7 được nghỉ cách tuần và làm giờ hành chính
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Long An

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: B11 số 280 Hồ Tùng Mậu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

