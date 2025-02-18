Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Thực hiện và quản lý công tác kế toán, tài chính theo quy định hiện hành.

• Xây dựng và duy trì hệ thống sổ sách kế toán nội bộ.

• Thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ và theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

• Kiểm tra, giám sát và đảm bảo tính chính xác của các hóa đơn, chứng từ.

• Tư vấn và hỗ trợ các bộ phận liên quan về vấn đề tài chính và kế toán.

• Tham gia các dự án cải tiến quy trình kế toán.

• Đảm bảo thực hiện đúng các quy định về luật thuế và hạch toán.

• Cập nhật thường xuyên về luật kế toán và thuế mới.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Am hiểu sâu sắc về kế toán, tài chính và luật thuế.

• Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và các công cụ tài chính.

• Khả năng phân tích số liệu và tư duy logic tốt.

• Tư duy tổ chức thu thập và xử lý, phân tích dữ liệu.

• Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm hiệu quả.

• Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.

• Hiểu biết công nghệ, sao dụng thành thạo phần mềm kế toán, WS.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin