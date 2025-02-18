Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS
- Ninh Bình: Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
• Thực hiện và quản lý công tác kế toán, tài chính theo quy định hiện hành.
• Xây dựng và duy trì hệ thống sổ sách kế toán nội bộ.
• Thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ và theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
• Kiểm tra, giám sát và đảm bảo tính chính xác của các hóa đơn, chứng từ.
• Tư vấn và hỗ trợ các bộ phận liên quan về vấn đề tài chính và kế toán.
• Tham gia các dự án cải tiến quy trình kế toán.
• Đảm bảo thực hiện đúng các quy định về luật thuế và hạch toán.
• Cập nhật thường xuyên về luật kế toán và thuế mới.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và các công cụ tài chính.
• Khả năng phân tích số liệu và tư duy logic tốt.
• Tư duy tổ chức thu thập và xử lý, phân tích dữ liệu.
• Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm hiệu quả.
• Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.
• Hiểu biết công nghệ, sao dụng thành thạo phần mềm kế toán, WS.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS Thì Được Hưởng Những Gì
