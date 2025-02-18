Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Thực hiện và quản lý công tác kế toán, tài chính theo quy định hiện hành.
• Xây dựng và duy trì hệ thống sổ sách kế toán nội bộ.
• Thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ và theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
• Kiểm tra, giám sát và đảm bảo tính chính xác của các hóa đơn, chứng từ.
• Tư vấn và hỗ trợ các bộ phận liên quan về vấn đề tài chính và kế toán.
• Tham gia các dự án cải tiến quy trình kế toán.
• Đảm bảo thực hiện đúng các quy định về luật thuế và hạch toán.
• Cập nhật thường xuyên về luật kế toán và thuế mới.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Am hiểu sâu sắc về kế toán, tài chính và luật thuế.
• Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và các công cụ tài chính.
• Khả năng phân tích số liệu và tư duy logic tốt.
• Tư duy tổ chức thu thập và xử lý, phân tích dữ liệu.
• Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm hiệu quả.
• Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.
• Hiểu biết công nghệ, sao dụng thành thạo phần mềm kế toán, WS.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn phòng HN: Tầng 11, Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Trụ sở Ninh Bình: Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

