Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM) làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Lô C12, KCN Yên Khánh, Yên Khánh, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiến hành lập chứng từ, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, rõ ràng, chính xác của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng quy định của doanh nghiệp. Hoạch toán toàn bộ các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh. Quản lý, lưu trữ và sắp xếp các chứng từ nội bộ một cách an toàn và khoa học Thực hiện lập báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc các báo cáo độ xuất theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban lãnh đạo của doanh nghiệp. Xuất hóa đơn GTGT Khai báo thuế và làm việc với cơ quan thuế

Tiến hành lập chứng từ, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, rõ ràng, chính xác của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng quy định của doanh nghiệp.

Hoạch toán toàn bộ các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh.

Quản lý, lưu trữ và sắp xếp các chứng từ nội bộ một cách an toàn và khoa học

Thực hiện lập báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc các báo cáo độ xuất theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban lãnh đạo của doanh nghiệp.

Xuất hóa đơn GTGT

Khai báo thuế và làm việc với cơ quan thuế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm, thật thà, siêng năng Làm việc có trách nhiệm Tinh thần đồng đội tốt

Có kinh nghiệm, thật thà, siêng năng

Làm việc có trách nhiệm

Tinh thần đồng đội tốt

Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp Nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Thu nhập thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp

Nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin