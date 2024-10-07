Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM) làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: Lô C12, KCN Yên Khánh, Yên Khánh, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiến hành lập chứng từ, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, rõ ràng, chính xác của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng quy định của doanh nghiệp. Hoạch toán toàn bộ các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh. Quản lý, lưu trữ và sắp xếp các chứng từ nội bộ một cách an toàn và khoa học Thực hiện lập báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc các báo cáo độ xuất theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban lãnh đạo của doanh nghiệp. Xuất hóa đơn GTGT Khai báo thuế và làm việc với cơ quan thuế
Tiến hành lập chứng từ, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, rõ ràng, chính xác của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng quy định của doanh nghiệp.
Hoạch toán toàn bộ các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh.
Quản lý, lưu trữ và sắp xếp các chứng từ nội bộ một cách an toàn và khoa học
Thực hiện lập báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc các báo cáo độ xuất theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban lãnh đạo của doanh nghiệp.
Xuất hóa đơn GTGT
Khai báo thuế và làm việc với cơ quan thuế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm, thật thà, siêng năng Làm việc có trách nhiệm Tinh thần đồng đội tốt
Có kinh nghiệm, thật thà, siêng năng
Làm việc có trách nhiệm
Tinh thần đồng đội tốt

Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp Nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Thu nhập thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp
Nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô C12, KCN Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình,Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

