Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM) làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)
- Ninh Bình: Lô C12, KCN Yên Khánh, Yên Khánh, TP Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiến hành lập chứng từ, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, rõ ràng, chính xác của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng quy định của doanh nghiệp.
Hoạch toán toàn bộ các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh.
Quản lý, lưu trữ và sắp xếp các chứng từ nội bộ một cách an toàn và khoa học
Thực hiện lập báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc các báo cáo độ xuất theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban lãnh đạo của doanh nghiệp.
Xuất hóa đơn GTGT
Khai báo thuế và làm việc với cơ quan thuế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm, thật thà, siêng năng
Làm việc có trách nhiệm
Tinh thần đồng đội tốt
Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp
Nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
