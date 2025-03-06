Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Sun Plaza, 69B Thụy Khuê, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu, hạch toán và kê khai các loại thuế (GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu…) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Lập báo cáo thuế định kỳ (tháng, quý, năm) và nộp đúng hạn theo quy định.

Theo dõi, quản lý công nợ thuế, thực hiện quyết toán thuế, giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đầu vào – đầu ra, đảm bảo tuân thủ các quy định về hóa đơn điện tử.

Hỗ trợ công tác kiểm toán, quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế và các bên liên quan.

Cập nhật kịp thời các chính sách, quy định mới về thuế và tư vấn cho ban lãnh đạo về các chính sách thuế có lợi cho doanh nghiệp.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để tối ưu hóa việc kê khai thuế, giảm thiểu rủi ro thuế.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty sản xuất hoặc ngành FMCG.

Am hiểu về các luật thuế hiện hành, đặc biệt là chính sách thuế trong ngành sản xuất.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, SAP, FAST…) và tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).

Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo thuế chính xác và đúng hạn.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14-16tr (phụ cấp: ăn trưa, điện thoại, đi lại,...)

Thưởng tháng lương thứ 13

Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm

Đánh giá tăng lương 1 lần/năm

Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn

Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong ngành hàng sản xuất và tiêu dùng nhanh.

Các chế độ đãi ngộ theo luật lao động và chính sách của công ty.

Ưu đãi mua các sản phẩm công ty với giá hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin