Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH Venesa
- Hồ Chí Minh: 136
- 138 đường Hùng Vương, Phường 02, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Tham gia vào biên soạn quy trình đào tạo, phù hợp với chuyên môn và quy định của hệ thống
Đảm bảo nội dung, thời lượng và chất lượng theo giáo trình và quy chế học.
Theo dõi, đánh giá kết quả học tập và tiêu chuẩn đầu ra của Học viên.
Tư vấn, hỗ trợ Học viên trong suốt quá trình học.
Biên soạn giáo án, Slide, giáo trình, tài liệu giảng dạy và tiêu chí đánh giá đầu ra theo chuẩn của hệ thống
Nghiên cứu, cập nhật và cải tiến phương pháp, tài liệu đào tạo định kỳ.
Phối hợp vận hành lớp học cùng các bộ phận liên quan.
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
ít nhất 2 năm, hoặc có kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực Tóc, gội dưỡng sinh
Ưu tiên ứng viên thành thạo vi tính văn phòng.
Có kỹ năng dẫn giảng, thuyết trình và xử lý tình huống tốt.
Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì
sắc, thưởng quản lý, thưởng nhóm....)
- Thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật, hiếu/ hỷ, ...
- Đóng BHXH sau thời gian thử việc; Khám sức khỏe định kỳ.
- Phụ cấp ăn trưa + gửi xe
- Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn,
kiến thức, kỹ năng.
- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP – ĐẲNG CẤP
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI