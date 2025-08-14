Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 - 138 đường Hùng Vương, Phường 02, Quận 10, Quận 10

Chuyên viên đào tạo

Tham gia vào biên soạn quy trình đào tạo, phù hợp với chuyên môn và quy định của hệ thống

Đảm bảo nội dung, thời lượng và chất lượng theo giáo trình và quy chế học.

Theo dõi, đánh giá kết quả học tập và tiêu chuẩn đầu ra của Học viên.

Tư vấn, hỗ trợ Học viên trong suốt quá trình học.

Biên soạn giáo án, Slide, giáo trình, tài liệu giảng dạy và tiêu chí đánh giá đầu ra theo chuẩn của hệ thống

Nghiên cứu, cập nhật và cải tiến phương pháp, tài liệu đào tạo định kỳ.

Phối hợp vận hành lớp học cùng các bộ phận liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tóc, có kinh nghiệm giảng dạy về Gội đầu cổ vai gáy

ít nhất 2 năm, hoặc có kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực Tóc, gội dưỡng sinh

Ưu tiên ứng viên thành thạo vi tính văn phòng.

Có kỹ năng dẫn giảng, thuyết trình và xử lý tình huống tốt.

Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13, thưởng khác theo quy chế công ty (thưởng cá nhân xuất

sắc, thưởng quản lý, thưởng nhóm....)

- Thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật, hiếu/ hỷ, ...

- Đóng BHXH sau thời gian thử việc; Khám sức khỏe định kỳ.

- Phụ cấp ăn trưa + gửi xe

- Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn,

kiến thức, kỹ năng.

- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP – ĐẲNG CẤP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa

