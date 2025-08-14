Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Công ty TNHH Venesa
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Công ty TNHH Venesa

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH Venesa

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136

- 138 đường Hùng Vương, Phường 02, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Tham gia vào biên soạn quy trình đào tạo, phù hợp với chuyên môn và quy định của hệ thống
Đảm bảo nội dung, thời lượng và chất lượng theo giáo trình và quy chế học.
Theo dõi, đánh giá kết quả học tập và tiêu chuẩn đầu ra của Học viên.
Tư vấn, hỗ trợ Học viên trong suốt quá trình học.
Biên soạn giáo án, Slide, giáo trình, tài liệu giảng dạy và tiêu chí đánh giá đầu ra theo chuẩn của hệ thống
Nghiên cứu, cập nhật và cải tiến phương pháp, tài liệu đào tạo định kỳ.
Phối hợp vận hành lớp học cùng các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tóc, có kinh nghiệm giảng dạy về Gội đầu cổ vai gáy
ít nhất 2 năm, hoặc có kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực Tóc, gội dưỡng sinh
Ưu tiên ứng viên thành thạo vi tính văn phòng.
Có kỹ năng dẫn giảng, thuyết trình và xử lý tình huống tốt.

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13, thưởng khác theo quy chế công ty (thưởng cá nhân xuất
sắc, thưởng quản lý, thưởng nhóm....)
- Thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật, hiếu/ hỷ, ...
- Đóng BHXH sau thời gian thử việc; Khám sức khỏe định kỳ.
- Phụ cấp ăn trưa + gửi xe
- Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn,
kiến thức, kỹ năng.
- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP – ĐẲNG CẤP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Venesa

Công ty TNHH Venesa

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

