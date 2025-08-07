Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long

Trưởng nhóm kiểm toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kiểm toán Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long

Mức lương
17 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương 17 - 23 Triệu

Mô tả công việc:
1. Thực hiện các nghiệp vụ kiểm soát định kỳ và đột xuất từng vụ việc theo Quy định của Tập đoàn và yêu cầu của Trưởng ban kiểm soát.
2. Lập kế hoạch kiểm soát, xây dựng các phương pháp phù hợp để thực hiện các công việc được giao đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng công việc.
3. Đánh giá các rủi ro hệ thống, rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra liên quan tới quy trình hoạt động của Tập đoàn/các Chi nhánh/Công ty con.
4. Trực tiếp tham gia các hoạt động kiểm tra, soát xét, phát hiện sai phạm, gian lận theo kế hoạch định kỳ và theo từng vụ việc phát sinh.
5. Tổng hợp Báo cáo kết quả công việc theo phân công nhiệm vụ. Lập Biên bản soát xét, đưa ra các vấn đề sai phạm và đề xuất kiến nghị.
6. Thực hiện các Báo cáo quản trị nội bộ theo phân công của Trưởng Ban kiểm soát.
7. Tham mưu, đề xuất các giải pháp cải thiện hệ thống, quy trình cho Trưởng ban kiểm soát và BLĐ Tập đoàn.
8. Phối hợp tham gia nghiên cứu, xây dựng quy trình, quy chế khi có yêu cầu
9. Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 17 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 14, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

