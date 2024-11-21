Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 16 - 23 Triệu

Mức lương 16 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - KCN Cái Mép, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 23 Triệu

- Trươc khi thanh toán và khai báo giải chi thầm duyệt các hóa đơn chứng từ liên quan

- đối chiếu , bàn giao công việc văn phòng , chuẩn bị các loại hồ sơ cần thiết và côn tác ghi chép sổ sách dựa theo thời gian để hoàn thành và khia báo nghi4a vụ thuế

- Căn cứ bộ phận dự án đề xuất ý kiến mang tính chuyên môn đối với các hạng mục thuế của công tác tạm .

- Hỗ trợ văn phòng hoàn thành kiểm toán cuối năm , nhận được báo cáo kiểm toán hợp lệ và báo cáo tài chính hàng năm .

- Bảo quản và phụ trách sắp xếp chứng từ tài khoản ngoài

Đối ứng với kiểm tra thuế vụ của cơ quan thuế

Với Mức Lương 16 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, thuế hoặc chuyên ngành liên quan.

- Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán

- Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty xây dựng

- Làm quen với phần mềm kế toán tài chính Việt Nam.

- Am hiểu pháp luật thuế Việt Nam và có kho kiến thức thuế phong phú.

Sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp bữa trưa, và các khoản phụ cấp khác liên quan

- BHXH theo quy định của Luật

- Xét tăng lương định kỳ

- Phúc lợi trao đổi thêm khi PV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

