Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS MEDLOG PHÚ MỸ ICD làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS MEDLOG PHÚ MỸ ICD
- Bà Rịa Vũng Tàu:
- Văn Phòng Cản Cạn,Bà Rịa
- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế.
- Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…
- Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả, công nợ nội bộ khác
- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế…), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận…)
- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…
- Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ
- Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó
- Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp…
- Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng/phó bộ phận
- Có kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ, lập kế hoạch dòng tiền, kế hoạch kinh doanh…
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương
- Sử dụng vi tính văn phòng
- Có trách nhiệm trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS MEDLOG PHÚ MỸ ICD Thì Được Hưởng Những Gì
