Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Cầu Vồng làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - 77 đường 2/9, Phường 12,Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Kế toán tổng hợp

Xây dựng kế hoạch hoạt động ,tiến hành theo dõi, hỗ trợ và nhắc nhở Nhân viên các kênh bán hàng thực hiện đúng theo kế hoạch.

Triển khai, theo dõi và báo cáo các chương trình khuyến mãi, chính sách, thông báo của công ty đến nhân viên.

Giám sát . theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả làm việc của đội ngũ quản lý hàng tuần, hàng tháng.

Tư vấn , hoạch định cùng đội ngũ Quản lý để đưa ra các kế hoạch phát triển hàng tháng , quý và năm.

Kết nối và làm việc với các Đối tác, Nhà cung cấp ... cũng như các Ban ngành đoàn thể .

Đốc thúc, tiếp nhận và xử lý/phối hợp xử lý báo cáo số liệu tính Lương - thưởng KPIs

Nắm rõ các quy định , quy trình của BHXH cũng như phối hợp cùng bộ phận dịch vụ thuế để hoàn thành công việc .

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cử nhân trở lên, tốt nghiệp ngành thuế , Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Là người trung thực, cầu tiến, ham học hỏi , có khả đăng đàm phán nhanh nhẹn, nhạy bén, linh hoạt, quản lý nhân sự.

- Có kĩ năng tổng hợp, phân tích số liệu, kĩ năng lập kế hoạch và quản trị công việc

- Là người trung thực, cầu tiến, ham học hỏi, linh hoạt, có kỹ năng đàm phán.

- Máy tính: Sử dụng thành thạo vi tính (Word, Excel)

Tại Công ty TNHH Cầu Vồng Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH,

Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng

nghỉ phép năm,

thưởng doanh thu, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản, các ngày lễ tết trong năm, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cầu Vồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.