Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN-CHI NHÁNH VŨNG TÀU làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN-CHI NHÁNH VŨNG TÀU
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN-CHI NHÁNH VŨNG TÀU

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN-CHI NHÁNH VŨNG TÀU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: 42C Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ Kế toán Trưởng (KTT) trong vận hành công việc phòng Tài Chính Kế Toán.
- Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa
các phòng ban trong doanh nghiệp.
- Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối
số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.
- Trách nhiệm kiểm soát công nợ của Công ty bao gồm công nợ trong và ngoài công ty để đề
xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp.
- Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao,
thuế GTGT và v.v.
- Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kê theo quy định để lập các báo cáo tài
chính theo quý, tháng hoặc năm.
- Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.
- Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ
quan nhà nước.
- Kê Khai Thuế định kỳ với Cơ quan Thuế, đầu mối trực tiếp làm việc với Cơ quan Thuế Chủ
Quản các công việc định kỳ và liên quan. Phụ trách các báo cáo định kỳ theo yêu cầu,gửi
cấp trên theo phân công của Kế Toán Trưởng ( KTT) và quy định của hệ thống.
- Kiểm tra, phê duyệt chứng từ theo quy trình và ngân sách phê duyệt.
- Phổ biến, triển khai, hướng dẫn cho nhân viên các chính sách, nghiệp vụ Thuế phát sinh
mới.
- Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.
- Công việc khác liên quan đến lĩnh vực Kế Toán, Thuế được phân công bởi KTT và GĐ CN.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học hoặc Cao đẵng trở lên các ngành Kế toán
– Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác
- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong vị trí Chuyên viên hoặc vị trí tương đương là lợi thế tốt, Khả năng chịu áp lực công việc.
- Năng lực phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt
- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán
- Trung thực, cẩn trọng, làm việc tỉ mỉ, bền bỉ với các con số.
- Làm việc trong ngành ô tô là một lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN-CHI NHÁNH VŨNG TÀU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, tùy thuộc vào năng lực, kinh nghiệm làm việc
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở
- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ đầy đủ
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty và Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN-CHI NHÁNH VŨNG TÀU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 42C ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BR-VT

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

